La notte a Napoli si fa ancora più tesa dopo l’eliminazione dalla Champions League. I tifosi sono sul piede di guerra e sui social si moltiplicano i commenti di rabbia e delusione. La società cerca di calmare gli animi, ma la frustrazione è palpabile. La squadra torna in città, mentre il tecnico Conte sembra ormai arrivato al capolinea. La prossima settimana potrebbe portare cambiamenti importanti.

Ore caldissime a Napoli dopo la cocente eliminazione dalla Champions League: ecco cosa sta succedendo. Niente da fare. Il Napoli crolla in casa sotto i colpi del Chelsea (2-3) e dice addio alla Champions League: quella azzurra è l’unica squadra italiana a non ottenere il pass per gli spareggi validi per gli ottavi di finale. La gara sembrava essersi messa sui binari giusti con Vergara e Hojlund che avevano ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Enzo Fernandez, ma la doppietta di uno straordinario Joao Pedro nella seconda frazione di gioco spedisce Antonio Conte a casa. E ora proprio l’allenatore salentino finisce, ancora una volta, sotto accusa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Conte, avventura al capolinea a Napoli: cos’è successo nella notte

Approfondimenti su Conte Napoli

Durante il match di Serie A tra Inter e Napoli, si è verificato un episodio controverso al 70°, quando l’arbitro Doveri ha assegnato un rigore ai nerazzurri dopo un controllo al Var.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Lucca al Nottingham Forest: le prime foto con la maglia del nuovo club | FOTOGALLERY; UFFICIALE - Giovane è un nuovo giocatore della SSC Napoli: il benvenuto di ADL.

Quanto costerebbe al Napoli l’esonero di Conte oggi e perché non si arriverà alle dimissioniLa telefonata tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Antonio Conte ha preparato il terreno all'incontro faccia a faccia che ci sarà nella giornata di domani o mercoledì. A novembre si ... fanpage.it

Conte-Napoli, addio in vista? Crollano le quote esonero o dimissioniUna sconfitta che ha lasciato il segno. Il Napoli torna da Bologna con un 2-0 che, proprio alla vigilia della sosta, fa deflagrare il caso Antonio Conte. Durissimo lo sfogo del tecnico a fine partita: ... gazzetta.it

"Sono qui per essere il manager, non solo l'allenatore dello United. Anche se non mi chiamo Tuchel, Conte o Mourinho, io sono il manager". Queste le ultime dichiarazioni di #Amorim, che il tecnico ha pagato con l'esonero #transfer x.com

Antonio #Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime, dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Oggi eravamo senza 13 giocatori". - facebook.com facebook