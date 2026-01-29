Dopo 12 anni, un italiano torna a segnare su punizione. È stato Matteo Dimarco a rompere il digiuno, portando a casa un gol che ha fatto esplodere lo stadio. Nel frattempo, il suo nome emerge anche in Champions League, dove si distingue tra i difensori: è primo per sprint compiuti e per media di tiri nello specchio a partita, oltre a totalizzare molte conclusioni verso la porta. Un vero e proprio boom per il giovane calciatore.

La miglior visuale ce l’ha avuta il “muro giallo”, ammutolito per un pugno di secondi dalla punizione di Dimarco sotto la nord del Westfalenstadion, dalla parte opposta alla “Sudtribune”. Tre passi e via, all'incrocio. Il filo che lega lui e Francesco Totti - l’ultimo italiano a segnare un gol su punizione in Champions - è il freddo pungente che ti schiaffeggia il viso. Il capitano giallorosso buttò giù la porta del Cska Mosca dodici anni fa, a fine novembre 2014, periodo da “generale inverno”. Dimarco l’ha fatto sotto la neve di Dortmund centrando il sesto gol stagionale della sua annata straordinaria, almeno fin qui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Erano 12 anni che un italiano non faceva gol su punizione, poi arriva Dimarco. I numeri del suo boom

