Gol Adzic | il talento della Juventus decisivo con il suo Montenegro in casa di Gibilterra! Che magia su punizione

Gol Adzic, il talento della Juventus brilla col Montenegro: perla su punizione contro Gibilterra, un segnale per Spalletti che lo studia da regista. Vasilije Adzic  continua a mandare segnali luminosi alla  Juventus. Il giovane talento bianconero, impegnato questa sera con la sua  Nazionale, ha trovato il suo primo gol “da grande” in una gara ufficiale, sebbene in un contesto ormai ininfluente per le sorti della qualificazione. Il  Montenegro  è sceso in campo contro  Gibilterra  per una partita valida per le qualificazioni ai prossimi  Mondiali, ma per entrambe le squadre la qualificazione è  già sfumata da diverso tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

