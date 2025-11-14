Gol Adzic | il talento della Juventus decisivo con il suo Montenegro in casa di Gibilterra! Che magia su punizione

Gol Adzic, il talento della Juventus brilla col Montenegro: perla su punizione contro Gibilterra, un segnale per Spalletti che lo studia da regista. Vasilije Adzic continua a mandare segnali luminosi alla Juventus. Il giovane talento bianconero, impegnato questa sera con la sua Nazionale, ha trovato il suo primo gol “da grande” in una gara ufficiale, sebbene in un contesto ormai ininfluente per le sorti della qualificazione. Il Montenegro è sceso in campo contro Gibilterra per una partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma per entrambe le squadre la qualificazione è già sfumata da diverso tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Adzic: il talento della Juventus decisivo con il suo Montenegro in casa di Gibilterra! Che magia su punizione

Contenuti che potrebbero interessarti

Ci si interroga sulla gestione di Vasilije #Adzic da parte di #Tudor. Per il giovane talento della #Juve sono zero i minuti nelle ultime 4 partite. Come mai secondo voi non sta trovando più spazio? Diteci la vostra! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUS - facebook.com Vai su Facebook

Gol di Adzic in Gibilterra-Montenegro: non segnava dal 13 Settembre - Ritorno al gol per Vasijile Adzic, trequartista classe 2006 di proprietà della Juventus. Riporta tuttojuve.com

Tanto possesso, pochi gol: la Juventus resta spuntata - I bianconeri hanno controllato il derby della Mole con il 72 per cento di possesso palla, un xG (gol attesi) di 1,21 contro lo 0,54 del Torino. Scrive tuttojuve.com

Adzic dopo il goal vittoria contro l'Inter è tornato in panchina: perché non trova spazio alla Juventus - Inter sembrava potergli aprire le porte in bianconero, ma Vasilije Adzic è presto tornato in panchina anche a causa di un ruolo non ancora ben definito. msn.com scrive