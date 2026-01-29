emergenza festival a milano | domenica 1° febbraio i niente di personale al q-hub per una serata da non perdere

La scena musicale di Milano si prepara a una serata intensa domenica 1° febbraio. Al Q-Hub, i Niente di Personale si prendono il palco per una sfida live di 25 minuti. Il pubblico può votare e decidere il risultato di questa tappa dell’Emergenza Festival, uno dei più importanti contest internazionali dedicati alla musica emergente. L’evento inizia alle 20 e promette di portare energia e novità nella città.

La band punta l'attenzione sul palco milanese: sfida live, 25 minuti a disposizione e il pubblico che votaMilano – Domenica 1° febbraio, a partire dalle ore 20, la scena live milanese si accende con una delle tappe più interessanti dell'Emergenza Festival, storico contest internazionale dedicato.

