Musei gratis mercatini e mostre da non perdere | gli eventi in programma a Milano sabato 3 e domenica 4 gennaio

Ecco un'introduzione adatta alle tue richieste: Nel primo weekend di gennaio a Milano, sabato 3 e domenica 4, si offre un'opportunità di scoperta tra musei gratuiti, mercatini e mostre. Gli eventi in programma invitano a vivere la città in modo autentico, tra tradizione e cultura, nel rispetto di un calendario ricco di iniziative che accompagnano l’ingresso nel nuovo anno. Un'occasione per esplorare e apprezzare il patrimonio culturale milanese in modo semplice e accessibile.

Milano entra nel 2026 con un primo weekend – quello del 3 e 4 gennaio – nel quale cultura, tradizione, grandi mostre ed eventi accompagnano l'ingresso del nuovo anno. Se manca poco più di un mese alla cerimonia di apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, in programma il 6 febbraio, la città non smette mai di offrire occasioni per viverla a ritmo lento e curioso. Tra musei aperti, ingressi gratuiti ed eventi diffusi, nell'attesa, scopriamo cosa fare nel primo weekend del 2026.

