Emergenza agricoltura Lombardo Mpa | Tempi rapidi per accedere al Fondo di solidarietà Ue

L’assessore regionale all’Agricoltura si è detto soddisfatto dopo aver incontrato le associazioni di categoria. Durante l’incontro, è stato chiesto di avere tempi rapidi per accedere al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, per aiutare gli agricoltori colpiti dal ciclone Henry. La priorità è ora ottenere risposte concrete in breve tempo, così da permettere agli agricoltori di riprendersi più in fretta.

“Esprimo piena soddisfazione per l’esito dell’incontro che ieri l’assessore regionale all’Agricoltura ha avuto con i rappresentanti delle associazioni di categoria in merito all’emergenza agricoltura determinata dal ciclone Henry”.Lo dichiara il deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry, Giuseppe Lombardo (Mpa–Grande Sicilia) all’Ars: Emergenza totale. Agricoltura e lavoro a rischio, servono misure straordinarie subito«Il cicloneHarry non è solo un evento meteorologico estremo, è un’emergenza sociale, economica e produttiva e rischia di lasciare ferite profonde, se non affrontata con strumenti adeguati». Nel suo in ... ienesiciliane.it

