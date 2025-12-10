Agricoltura in trincea la Cia di Ancona pronta alla protesta di Bruxelles | No al Fondo Unico Ue

Anconatoday.it | 10 dic 2025

La Cia Agricoltori Italiani di Ancona si prepara a una mobilitazione europea a Bruxelles, opponendosi al Fondo Unico Ue. Durante l’assemblea annuale a Jesi, l’organizzazione ha espresso forte coesione e determinazione nella difesa degli interessi degli agricoltori locali, passando da un confronto territoriale a una protesta di portata continentale.

JESI – Dal confronto locale alla mobilitazione europea. È un messaggio di compattezza e resistenza quello lanciato dalla Cia Agricoltori Italiani della Provincia di Ancona durante l’assemblea annuale svoltasi all'Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. Di fronte a una platea gremita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

