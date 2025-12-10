Agricoltura in trincea la Cia di Ancona pronta alla protesta di Bruxelles | No al Fondo Unico Ue
La Cia Agricoltori Italiani di Ancona si prepara a una mobilitazione europea a Bruxelles, opponendosi al Fondo Unico Ue. Durante l’assemblea annuale a Jesi, l’organizzazione ha espresso forte coesione e determinazione nella difesa degli interessi degli agricoltori locali, passando da un confronto territoriale a una protesta di portata continentale.
JESI – Dal confronto locale alla mobilitazione europea. È un messaggio di compattezza e resistenza quello lanciato dalla Cia Agricoltori Italiani della Provincia di Ancona durante l’assemblea annuale svoltasi all'Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi. Di fronte a una platea gremita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Agricoltura, inaugurata ad Ascoli Piceno la nuova sede provinciale Cia - Le conclusioni, prima dell’inaugurazione, sono state del Presidente Nazionale Cristiano Fini, che ha sottolineato l’importanza delle inaugurazioni come segnale di vitalità ... Lo riporta picenooggi.it
Inaugurata la nuova sede Cia ad Ascoli Piceno: focus su agricoltura, pensioni e aree interne - Alla presentazione della sede provinciale di Via Cola d’Amatrice 11 evidenziate le criticità del settore agricolo, il tema delle pensioni e la necessità di sostenere la sanità pubblica nelle zone inte ... Come scrive lanuovariviera.it
Consegna di questa trincia Fruit Extra 230 all’Azienda Agricola Lippi e Nocentini - e loro di bestie sì che se intendono! @lippinocentini.limousine #trattori #macchineagricole #aziendagricola #aziendaagricola #agricoltura #agricoltura #allevamento #mugello - facebook.com Vai su Facebook
