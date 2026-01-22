Turismo Napoli boom annunciato e nodi da sciogliere

La primavera 2026 si presenta come un momento importante per il turismo a Napoli, con un aumento di interesse e visitatori previsti. Tuttavia, questa crescita porta con sé anche alcune sfide da affrontare, come la gestione dei flussi e la tutela del patrimonio locale. È fondamentale pianificare strategie efficaci per valorizzare la città, garantendo un equilibrio tra sviluppo e conservazione.

Una primavera che accende i riflettori su Napoli. La primavera 2026 si prospetta come una stagione cruciale per il turismo a Napoli. Prenotazioni in crescita, flussi costanti e un interesse che supera i confini nazionali delineano uno scenario estremamente positivo. Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania, parla apertamente di una delle migliori stagioni degli ultimi anni. Ma accanto all'ottimismo, emerge una consapevolezza diffusa: l'aumento della visibilità rende più evidenti anche le fragilità del sistema urbano. Il rischio principale, secondo Conte, è che l'entusiasmo per il boom si traduca in un'esperienza non all'altezza delle aspettative dei visitatori.

