Elena Morali e Luigi Favoloso presto sposi | la proposta

Durante il compleanno di Elena Morali, Luigi Favoloso ha fatto la sua proposta di matrimonio. Si è inginocchiato davanti a lei e le ha chiesto di sposarlo. La notizia circola tra amici e fan, mentre i due si preparano a diventare marito e moglie.

Durante il compleanno di Elena Morali, il suo fidanzato Luigi Favoloso si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. La sua risposta è stata iconica Luigi Favoloso ha chiesto a Elena Morali di sposarlo. La coppia sta insieme da circa 5 anni e nel primo periodo è stata molto discussa a livello mediatico. Lui è l’ex di Nina Moric, lei del comico Scintilla. Ma ora il loro legame, vissuto anche fuori dalla tv, è diventato più solido tanto da portare lui a fare la proposta di matrimonio. Il tutto è avvenuto durante il compleanno dell’influencer: sul più bello lui si è inginocchiato e le ha mostrato un bellissimo anello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante il compleanno di Elena Morali, Luigi Favoloso ha deciso di sorprendere tutti con una proposta di matrimonio improvvisa.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si preparano al grande giorno.

Elena morali e Luigi favoloso presto SPOSI

Elena Morali, la proposta di nozze da Luigi Favoloso durante la festa di compleanno: «Vuoi sposarmi?». La risposta inaspettataLuigi Favoloso ed Elena Morali si sposano. La proposta di nozze è arrivata durante la festa di compleanno della showgirl, che ha spento 36 candeline il 28 gennaio. La scena della ... ilmattino.it

La proposta di matrimonio di Luigi Favoloso a Elena Morali durante il compleannoDurante la festa, che si è svolta in un locale affollato con amici e familiari, Luigi ha scelto il momento ideale per esprimere il suo amore. In un’atmosfera già carica di gioia, si è inginocchiato di ... notizie.it

Elena Morali ha detto sì. La proposta di nozze è arrivata durante il suo compleanno, tra le risate degli invitati e un anello tirato fuori dalla tasca. Un momento romantico… ma con il tocco ironico che da sempre contraddistingue la coppia. - facebook.com facebook

Elena Morali, proposta di nozze a sorpresa da Luigi Favoloso #luigimariofavoloso tgcom24.mediaset.it/people/elena-m… x.com