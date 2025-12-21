La Guardia costiera degli Stati Uniti, in collaborazione con il Dipartimento della Difesa, ha sequestrato una petroliera battente bandiera di Panama che si trovava al largo delle coste del Venezuela. L'operazione fa parte di un'azione volta a contrastare attività illecite nel settore energetico. Guardando a questi eventi, si evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale nella tutela delle risorse e della sicurezza marittima.

La Guardia costiera statunitense, con l’aiuto del Dipartimento della Difesa, ha sequestrato una petroliera che trasportava greggio, battente bandiera di Panama, che aveva attraccato in Venezuela. Lo ha confermato la segretaria per la Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, pubblicando su X un video di un elicottero statunitense che atterrava con del personale su una nave chiamata ‘ Centuries ‘. “Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il traffico illecito di petrolio sanzionato, utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione. Vi troveremo e vi fermeremo”, ha scritto Noem. Questa è la seconda petroliera fermata al largo del Venezuela in meno di due settimane, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad aumentare la pressione sul leader venezuelano, Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guardia costiera Usa sequestra petroliera al largo del Venezuela

Leggi anche: Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni con Caracas

Leggi anche: Usa, Trump: “Sequestrata petroliera al largo del Venezuela”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela, gli Usa sequestrano un'altra petroliera di Caracas; Gli Usa confermano sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela; Il lancio dall'elicottero, il blitz sul ponte con le armi in mano: il sequestro della petroliera al largo del Venezuela da parte degli Stati Uniti; Sequestro di petroliera venezuelana da parte degli USA e aumento delle tensioni con Caracas.

Gli Usa sequestrano un'altra petroliera venezuelana - La Guardia costiera e il Pentagono hanno bloccato una petroliera diretta in Asia a est di Barbados. huffingtonpost.it