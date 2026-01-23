Crans-Montana Jacques Moretti sarà scarcerato | chi ha pagato la cauzione? L’avvocato sui precedenti | Quel che è stato è stato

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, sarà scarcerato su cauzione dopo l’ordinanza del Tribunale di Sion. L’avvocato ha commentato la decisione, sottolineando che “quel che è stato è stato”. Restano da chiarire i dettagli sulla cauzione e sui precedenti dell’indagato, in un contesto ancora sotto i riflettori per la tragedia di Capodanno che ha coinvolto 40 vittime.

Jacques Moretti sarà libero su cauzione. Il Tribunale di Sion ha già ordinato la scarcerazione per il titolare del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove si è consumata la tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita 40 persone. Moretti dovrebbe lasciare il carcere di Sion, dove è detenuto dal 9 gennaio, nelle prossime ore. L’imprenditore sarà soggetto a “ misure alternative ” ovvero vincoli concepiti per impedirgli di fuggire. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato: ha pagato la cauzione di 200 mila franchiIl Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi.

Crans-Montana: Jacques Moretti è stato scarcerato, pagata la cauzione da 200mila franchiIl tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana, coinvolto nell’incidente di Capodanno che ha causato 40 vittime.

Crans-Montana, Jacques Moretti esce dal carcere: cauzione di 200 mila franchi pagata da un amicoL'uomo sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità ... ilsecoloxix.it

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneScarcerato Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana: ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione da 200 mila franchi. Indagato per omicidio, lesioni e in ... panorama.it

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com