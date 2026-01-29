E se Missoni diventasse americana? Ecco le società USA interessate

La possibilità di un’acquisizione di Missoni da parte di un’azienda americana sta facendo parlare negli ambienti della moda. Secondo alcune fonti, la storica casa italiana potrebbe finire nelle mani di un’impresa statunitense, aprendo un nuovo capitolo per il marchio. La notizia circola da alcuni giorni e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta già facendo discutere tra addetti ai lavori e appassionati.

Una notizia che potrebbe rendere ancora più interessante questo 2026 appena iniziato: Missoni diventa americana? A mettere la pulce nell'orecchio è Fashion Network che sostiene, tramite fonti a conoscenza dei fatti, che la casa di moda italiana possa passare ad un'azienda americana. Inoltre, spiega che il deal dovrebbe essere comunicato entro poche settimane: un cambiamento drastico per la casa di moda fondata nel 1953 da Ottavio e Rosita Missoni. Cosa sappiamo sul passaggio di Missoni agli USA. Stando a quanto riportato, l'operazione sarebbe a carico di FSI, entrato nel capitale di Missoni nel 2019 grazie ad un investimento da 70 milioni di euro.

