Le vacanze estive sono ormai un lontanissimo ricordo e la pausa natalizia sembra non arrivare mai. Novembre e dicembre sono i mesi in cui si rischia il burnout, esausti fisicamente e mentalmente dalle nostre vite frenetiche. Se poi aggiungiamo il fatto che le ore di luce sono sempre meno, l’ umore è davvero a rischio. E questo succede perché dimentichiamo di prenderci cura di noi stesse. E non serve fuggire dalla città per rifugiarsi in qualche oasi di benessere. Sapere come rilassarsi a casa è il segreto per riuscire a spezzare una routine che ci fagocita e annichilisce. E questo è il momento in cui le cose devono cambiare. 🔗 Leggi su Amica.it

Come rilassarsi a casa: e se la doccia diventasse un momento di self care?