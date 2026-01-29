E' indagato per la rapina in gioielleria anziano non ci casca e incastra truffatore 18enne

Questa mattina a Verona, i carabinieri hanno arrestato un giovane tunisino di 18 anni, residente a Caserta. Era accusato di aver tentato di truffare un anziano, ma l’anziano ha capito subito le sue intenzioni e ha incastrato il ragazzo. La vicenda si è conclusa con l’arresto del truffatore, che ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

I carabinieri di Verona hanno arrestato un 18enne tunisino, residente a Caserta, per un tentativo di truffa ai danni di un anziano. Come racconta VeronaSera, la vittima nel pomeriggio di ieri, 28 gennaio, era sola in casa quando ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso.

Una donna di Ancona ha dimostrato lucidità e fermezza evitando di cadere in una truffa orchestrata dal marito, coinvolto in un tentativo di rapina da 30 mila euro.

