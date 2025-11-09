Dritto e Rovescio Del Debbio domina sul tema sicurezza
Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Dritto e Rovescio”) Paolo Del Debbio torna leader nella sfida dei talk della prima serata di giovedì puntando praticamente tutto sul tema della sicurezza. 6.23% di share con quasi 800mila spettatori e picchi del 7.5% quando il conduttore è partito parlando di Milano pericolosa e della troupe di Dritto e Rovescio aggredita nel centralissimo Parco Sempione per poi passare a Roma, col degrado e la violenza che colpiscono anche il centro storico della Capitale, e a Torino e di nuovo Milano, con alcune zone dominate da baby gang. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Non riesce proprio a stare un solo secondo senza umiliarsi. Ieri sera, a Dritto e Rovescio, Roberto Vannacci si è lanciato nell’ennesima lezione di storia “a modo suo”. Finché, a un certo punto, a prendere la parola lì in studio, faccia a faccia, è stata una student - facebook.com Vai su Facebook
"Mia figlia è nata all'improvviso perché non sapevo di essere incinta". Le parole di Alessia Pifferi, la donna condannata a 24 anni in appello per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, durante il processo. #drittoerovescio - X Vai su X