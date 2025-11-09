dritto e rovescio del debbio domina sul tema sicurezza

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Dritto e Rovescio”) Paolo Del Debbio torna leader nella sfida dei talk della prima serata di giovedì puntando praticamente tutto sul tema della sicurezza. 6.23% di share con quasi 800mila spettatori e picchi del 7.5% quando il conduttore è partito parlando di Milano pericolosa e della troupe di Dritto e Rovescio aggredita nel centralissimo Parco Sempione per poi passare a Roma, col degrado e la violenza che colpiscono anche il centro storico della Capitale, e a Torino e di nuovo Milano, con alcune zone dominate da baby gang. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

