Dove vive Gabriel Garko | la villa a Zagarolo con enormi giardini e una palestra privata

Gabriel Garko ha scelto di trasferirsi a Zagarolo, in provincia di Roma. La sua villa, circondata da ampi giardini, si trova in una zona tranquilla e verde. All’interno, l’attore ha creato un angolo dedicato al fitness e una sala cinema, lontano dal caos della città.

Approfondimenti su Gabriel Garko

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

Gabriel Garko ha condiviso alcuni aspetti della sua vita privata, parlando del suo rapporto di quattro anni con una persona non appartenente al mondo dello spettacolo, con cui condivide la quotidianità.

Ultime notizie su Gabriel Garko

