Dove vedere in tv Sinner-Djokovic Australian Open 2026 | orario programma streaming

Questa sera si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro, testa di serie numero 2, affronta il serbo, numero 4 del mondo, in una sfida molto attesa. La partita sarà visibile in tv e in streaming, con orario e programma già annunciati.

La semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte, venerdì 30 gennaio, l’ azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo. Il match si giocherà certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. Dato che Sinner è Djokovic hanno un giorno in meno di riposo rispetto ad Alcaraz e Zverev, è verosimile che l’azzurro ed il serbo giochino la seconda semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Jannik Sinner Djokovic Dove vedere in tv Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si terrà giovedì 22 gennaio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. One Point Slam | Australian Open 2026 Ultime notizie su Jannik Sinner Djokovic Argomenti discussi: Como-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio; Il calcio in TV oggi, dove vedere Juventus-Napoli: canale, orario, streaming; Dove vedere Verona-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario. Pagina 1 | Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Signal Iduna Park, valida per l'ottava giornata della Fase Campionato di Champions League: le formazioni ufficiali di Kovac e Chivu ... corrieredellosport.it Dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tvLeggi su Sky Sport l'articolo Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... sport.sky.it Australian Open 2026, Sinner-Djokovic in semifinale: ecco quando si gioca e dove vederla - facebook.com facebook La domanda su #Sinner e #Alcaraz infastidisce #Djokovic: risposta piccata a un giornalista x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.