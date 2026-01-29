In un nuovo spot, Dove e Bridgerton uniscono le forze per incoraggiare le persone a credere in sé stesse. La campagna

I due brand invitano il pubblico a rivendicare con orgoglio la propria bellezza unica, a sfidare le convenzioni, e semplicemente a lasciar parlare gli altri. Che sia il pettegolezzo dai fogli della cronaca di Lady Whistledown o i commenti sui contenuti dei nostri , la critica può ridurre la bellezza a un unico ideale. In entrambi i mondi, le donne si rimpiccioliscono e mascherano la loro vera bellezza per evitare il giudizio. Ma il vero potere appartiene alle donne che sfidano gli standard di bellezza e si rifiutano di mimetizzarsi, nonostante le opinioni degli altri. Let Them Talk è una campagna pensata per ricordare a tutti che la vera fiducia non dipende dall'approvazione altrui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dove e Bridgerton insieme per ricordare che la vera fiducia non dipende dall'approvazione altrui e che la bellezza non deve essere ridotta dalle critiche

