Manovra a un passo dall’approvazione | l’aula della Camera vota la fiducia con 219 sì Dall’Irpef alla Tobin Tax le misure principali

L’Aula della Camera ha approvato con 219 sì il voto di fiducia sulla Legge di Bilancio, segnando un passo importante nel percorso legislativo. La manovra comprende diverse misure, tra cui interventi sull’Irpef e la Tobin Tax. La discussione prosegue per definire nel dettaglio le azioni previste, con un’attenzione particolare alle implicazioni fiscali e finanziarie delle nuove disposizioni.

L'Aula della Camera ha dato il via libera al voto di fiducia posto dal governo sulla Legge di Bilancio, con 219 sì e 125 no.La seduta, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, andrà avanti ad oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno. Il voto finale è previsto martedì 30 dicembre. Alle 11 le dichiarazioni di voto in diretta Tv su Raiuno con il termine dell'aula entro le 13. Manovra da 22 miliardi di euro. La legge di bilancio per il 2026 vale complessivamente circa 22 miliardi di euro e si muove lungo una linea di prudenza finanziaria, con l'obiettivo dichiarato di tenere sotto controllo i conti pubblici e rispettare i vincoli europei.

