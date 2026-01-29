Diretta gol Europa League LIVE | Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-1
Questa sera si giocano le ultime partite della fase a gironi di Europa League. La Roma affronta il Panathinaikos senza riuscire a segnare, finisce 0-0, mentre il Bologna batte il Maccabi Tel Aviv 1-0. Entrambe le squadre cercano i punti necessari per qualificarsi agli ottavi. La serata si anima con i gol e le emozioni delle sfide decisive.
Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Calciomercato Torino, fatta per Prati! Arriva in prestito con diritto di riscatto! Bloccato invece l’arrivo di Tchoca Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio! Carboni Parma, è ufficiale! Ecco il comunicato dei ducali con i dettagli sull’operazione Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Europa League
Diretta gol Europa League LIVE: Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-0
Questa sera si giocano due partite decisive per le squadre italiane in Europa League.
Europa League, oggi Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna – Diretta
La Roma torna in campo in Europa League.
Ultime notizie su Europa League
Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming; Europa League in chiaro, quale partita su TV8 oggi 22 gennaio: scelta la gara visibile gratis stasera; Europa League. Roma vicina agli ottavi: 2-0 allo Stoccarda. Bologna ai playoff: 2-2 con il Celtic - Doppietta di Pisilli: Roma-Stoccarda 2-0. Giallorossi vicini agli ottavi; Europa League, Roma-Stoccarda: pronostici, migliori quote e scommesse.
Dove vedere l'Europa League in contemporanea oggi in tv: 18 partite su 18 in un unico canaleDopo Conference e Champions League si conclude anche il girone unico di Europa League: questa sera tutte le diciotto partite alle ore 21:00, con diretta tv e streaming per seguirle nello stesso moment ... goal.com
Europa League, alle 21 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. Le formazioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Europa League, alle 21 Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. Le formazioni ... tg24.sky.it
Europa League, in campo Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna: Gollini e Castro titolari Aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-europa-league-fase-girone-unico-giornata-8-roma-bologna-cronaca-test - facebook.com facebook
#PanathinaikosRoma diretta #EuropaLeague: segui l'ultima partita della fase campionato LIVE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.