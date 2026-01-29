Diretta gol Europa League LIVE | Panathinaikos Roma 0-0 e Maccabi Tel Aviv Bologna 0-1

Da calcionews24.com 29 gen 2026

Questa sera si giocano le ultime partite della fase a gironi di Europa League. La Roma affronta il Panathinaikos senza riuscire a segnare, finisce 0-0, mentre il Bologna batte il Maccabi Tel Aviv 1-0. Entrambe le squadre cercano i punti necessari per qualificarsi agli ottavi. La serata si anima con i gol e le emozioni delle sfide decisive.

