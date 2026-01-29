formazioni ufficiali maccabi tel aviv bologna le scelte per la sfida di europa league

Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultima giornata di Europa League, con il match tra Maccabi Tel Aviv e Bologna. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Rodman e Italiano hanno scelto i loro uomini, pronti a scendere in campo per l’ottavo e ultimo turno della competizione. La partita si prospetta importante per entrambe, che cercano punti fondamentali in vista delle prossime sfide.

Questa sera il Bologna affronta il Maccabi Tel Aviv in un match che può essere decisivo per il suo cammino in Europa League.

Incontro valido per l’ottava giornata di Europa League 20252026, con le due squadre che si affrontano in una fase già decisiva.

Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Castro dal 1', c'è FreulerIl Bologna giocherà a Backa Topola a partire dalle 21 l'ultima gara della League Phase di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Per l'occasione. tuttomercatoweb.com

Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di Europa LeagueLeggi su Sky Sport l'articolo Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di Europa League ... sport.sky.it

Maria Pia Timo. . 29-1-26 Europa League Maccabi Tel Aviv - Bologna FC - facebook.com facebook

In occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma il 29.1.2025 a Backa Topola (Serbia), si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali. Per casi di grave emergenza, numeri utili qui ambbelgrad x.com