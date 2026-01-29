Dimarco a Sky | Capitano? Emozione speciale ai playoff senza paura Ecco cosa è cambiato dentro di me

Dopo la vittoria a Dortmund, Federico Dimarco ha raccontato le emozioni che ha provato. L’esterno dell’Inter si è detto felice di aver superato la paura e di sentirsi più forte, soprattutto in vista dei playoff. “Capitano? È un’emozione speciale”, ha detto, spiegando come questa esperienza abbia cambiato il suo modo di vedere le cose. Dimarco ha anche sottolineato che ora affronta le sfide con maggiore sicurezza.

Inter News 24 Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria ottenuta sul campo del Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni. La notte di Dortmund lascia in dote all’Inter non solo una vittoria di prestigio, ma anche l’orgoglio di un capitano ritrovato. Federico Dimarco, che per la prima volta ha indossato la fascia dal 1?, ha guidato i compagni verso lo 0-2 finale al Signal Iduna Park, un risultato che però non è bastato a strappare il pass diretto per gli ottavi di finale. Dimarco capitano e trascinatore: le dichiarazioni. Intervistato da Sky Sport a caldo, l’esterno nerazzurro ha analizzato il momento magico vissuto in Germania e la consapevolezza di una squadra che, pur dovendo passare per gli spareggi, si sente pronta a sfidare chiunque. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco a Sky: «Capitano? Emozione speciale, ai playoff senza paura. Ecco cosa è cambiato dentro di me» Approfondimenti su Dimarco BorussiaDortmund Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite» Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool. Dentro il Napoli di Conte: ecco cosa è cambiato dopo il Psv La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Dimarco BorussiaDortmund Inter, Dimarco: Che onore la fascia da capitano per la prima volta. Io al top? Ho ritrovato la fiduciaTraguardo speciale con tanto di goal per il terzino interista. calciomercato.com Inter, Dimarco: Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenitàL'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Le sue parole:. tuttomercatoweb.com Federico Dimarco: “Portare la fascia da capitano è stata davvero un’emozione speciale”. 6 gol e 9 assist fin qui: stagione micidiale. x.com La perla - L’ENNESIMA - di Federico Dimarco con la fascia da capitano. Enorme. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.