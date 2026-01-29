Difesa Salini | Innovazioni italiane e industrie come Leonardo favoriscono l' autonomia strategica

Durante un evento al Parlamento europeo di Bruxelles, l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini ha parlato di come le innovazioni italiane e le industrie come Leonardo possano rafforzare l’autonomia strategica del Paese. Salini ha sottolineato che investire in queste aziende è fondamentale per migliorare la difesa nazionale e ridurre la dipendenza dall’estero.

Lo ha dichiarato Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia a seguito dell'evento «Come sbloccare il potenziale della difesa europea» al Parlamento europeo di Bruxelles. La specialità della casa dell’Unione europea, in qualsiasi campo, è il rifiuto della realtà. O, elemento complementare, il prevalere ottuso dell’ideologia. Difficile trovare altre parole di fronte a una burocrazia che, nonostante i numerosi e inequivocabili segnali sulla fine della terza globalizzazione, insiste con anacronistici (e suicidi) accordi di libero scambio. Non solo Donald Trump ha sancito, con i dazi, l’inevitabile fine del free trade; non solo il suo segretario al Commercio, Howard Lutnick, lo ha ribadito sbattendoci in faccia, a Davos, che la globalizzazione ha fallito; ma perfino i numi tutelari dell’Ue, Mario Draghi in testa, hanno sentenziato che il modello di crescita basato su esportazioni e salari bassi non è più sostenibile. 🔗 Leggi su Laverita.info

