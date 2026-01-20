Recentemente, l’Unione europea ha reso obbligatorio il monitoraggio dei livelli di Pfas nell’acqua potabile. Tuttavia, alcune deroghe introdotte dal governo italiano sembrano favorire gestori e industrie, sollevando dubbi sulla reale tutela della salute pubblica. È importante analizzare come queste normative influenzino la qualità dell’acqua e la sicurezza dei cittadini, in un contesto di crescente attenzione alla gestione delle sostanze perfluoroalchiliche.

Da pochi giorni è entrato in vigore l’obbligo per tutti i Paesi dell’Unione europea di monitorare i livelli di Pfas nell’acqua potabile. Si tratta di sostanze per- e polifluoroalchiliche, note come “inquinanti eterni” per la loro persistenza nell’ambiente. La direttiva europea 20202184 impone un limite di 500 nanogrammi per litro per i Pfas totali e 100 nanogrammi per litro per la somma di 20 Pfas. In Italia, uno dei Paesi più colpiti da contaminazioni negli ultimi anni, la Legge di Bilancio 2026 introduce però una deroga significativa. Pur avendo già fissato limiti più severi con i decreti del 2023 e 2025, l’Esecutivo ha deciso di prorogare di sei mesi l’applicazione del limite di 20 nanogrammi per litro relativo ai quattro Pfas più pericolosi (Pfoa, Pfos, Pfna, PFHxS). 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Governo e Pfas: deroghe che favoriscono gestori e industrie

Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era impostaIl Governo Meloni ha deciso di posticipare di sei mesi l’attuazione dei limiti sui Pfas nell’acqua potabile, nonostante l’obbligo europeo di monitoraggio.

Leggi anche: No Ponte Capo Peloro accusa il Governo di cercare deroghe a Bruxelles: “L’Europa tenga gli occhi aperti”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Limiti Pfas nelle acque: in vigore direttiva europea, ma il governo Meloni la proroga di sei mesi; L’Europa obbliga a monitorare i PFAS, l’Italia rinvia; Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione…; VICENZA : PFAS, CAPPELLETTI (M5S), IN VENETO L’ACQUA DEVE ESSERE SICURA OGGI, NON TRA SEI MESI.

Pfas nell’acqua potabile, ennesima incoerenza: il Governo Meloni rinvia di 6 mesi l’applicazione dei limiti che l’Italia si era imposta - La Legge di Bilancio introduce una deroga di sei mesi sui limiti più stringenti per la presenza delle sostanze inquinanti nelle acque potabili ... ilfattoquotidiano.it

Pfas, è scontro al calor bianco dopo la sciarada delle deroghe - Dagli studi epidemiologici sui vigili del fuoco agli emendamenti «a beneficio dell'industria», sindacati e attivisti sono sul piede di guerra: con questi ultimi che denunciano un cedimento alle lobby ... vicenzatoday.it

#PFAS: l’acqua deve essere sicura oggi, non tra sei mesi! Il Governo in legge di bilancio ha deciso di rimandare al 12 giugno l’obbligo di monitorare e rispettare i limiti sui PFAS nell’acqua potabile. Una scelta gravissima e incomprensibile. Parliamo di inquina - facebook.com facebook

PFAS, scontro sulla Legge di Bilancio: “Emendamenti killer rinviano i limiti di legge” x.com