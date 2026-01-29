Dialettale al Marrucino va in scena la compagnia Lu Passatempe con Chi po fa a zumbitte chi no si sta fitt

Questa sera al Marrucino va in scena la compagnia Lu Passatempe con la commedia dialettale “Chi po fa a zumbitte, chi no si sta fitt”. La rappresentazione inizia alle 21 e fa parte della rassegna “Premio Marrucino”, che continua a portare sul palco il teatro amatoriale. La pièce, scritta e diretta da Valeria Almonti e Chiara Dell’Arena, promette di divertire il pubblico con un mix di humor e tradizione locale.

La rassegna di teatro amatoriale "Premio Marrucino" prosegue venerdì 30 gennaio, alle ore 21, con la commedia "Chi po fa a zumbitte, chi no si sta fitt", scritta da Valeria Almonti e diretta da Valeria Almonti e Chiara Dell'Arena. A salire sul palco sarà la compagnia "Lu Passatempe" di Penne, che celebra diciotto anni di attività presentando al pubblico teatino una brillante commedia inedita in due atti.Lo spettacolo "Chi po fa a zumbitte, chi no si sta fitt" è ambientato negli anni Novanta, all'interno dell'ufficio postale di un piccolo paese abruzzese: un luogo quotidiano, fatto di attese, bollette, pacchi e timbri, che per due giorni diventa il fulcro di una vivace girandola di situazioni comiche e imprevedibili.

