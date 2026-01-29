Devo parlarti di una cosa… E l’ex letterina di Passaparola smaschera Fabrizio Corona pubblicata la chat
Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il rapporto tra Fabrizio Corona e l’ex letterina di Passaparola si fa ancora più complicato. Lei lo smaschera con una chat pubblicata sui social, e il clima tra i due si fa teso. Corona, che già aveva attirato l’attenzione per le sue uscite pubbliche, si trova ora in mezzo a una nuova polemica.
Dopo l’ennesima puntata di Falsissimo, il clima intorno a Fabrizio Corona si è surriscaldato ancora di più. Le dichiarazioni lanciate dall’ex re dei paparazzi, tra accuse e allusioni che hanno rapidamente fatto il giro del web, hanno acceso un dibattito feroce sui social e riportato alla ribalta uno dei programmi simbolo della televisione commerciale italiana. In mezzo al frastuono mediatico, però, c’è chi ha deciso di non restare in silenzio e di rispondere mostrando i retroscena di un contatto privato diventato improvvisamente pubblico. Tutto nasce dalle parole pronunciate da Corona durante la sua trasmissione online, quando ha tirato in ballo Gerry Scotti e il passato di Passaparola, parlando delle storiche Letterine con frasi destinate a far discutere.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
