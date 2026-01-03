Partono i lavori a Forrottoli Sarà messa in sicurezza la zona contro il rischio di nuove frane

Sono iniziati i lavori a Forrottoli per mettere in sicurezza l’area e prevenire il rischio di nuove frane. L’intervento, del valore di circa 342 mila euro, mira a rafforzare la zona, ancora vulnerabile dopo l’alluvione di marzo. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei residenti e ridurre i rischi ambientali, intervenendo in modo mirato e coordinato.

Un'operazione da circa 342mila euro, che si pone l'obiettivo di mettere ulteriormente in sicurezza una zona messa a dura prova dall'alluvione dello scorso marzo. È quella che sarà portata a termine nelle prossime settimane a Forrottoli, focalizzandosi su via Guado e Granchiaie, ad integrare un'opera già affidata. L'idea è quella di intervenire con opere mirate per la riprofilatura in alcuni tratti della sezione del canale che si trova in zona, tra cui il rivestimento dell'alveo con materiale anti-erosione. L'obiettivo di questa operazione, a seguito della frana che si verificò lo scorso inverno indotta dalle intense precipitazioni (che causò peraltro gravi danni ad un'azienda vivaistica ed alla zona in generale) è quello di mitigare gli effetti di eventuali nuovi eventi meteo particolarmente intensi.

