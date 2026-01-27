Davide Borgione morto in bici identificati i due sciacalli l'hanno derubato mentre era a terra | Disumani

In un triste episodio, sono stati identificati i responsabili del furto ai danni di Davide Borgione, il giovane deceduto in un incidente in bicicletta a Torino. I due individui hanno approfittato della situazione di vulnerabilità per sottrarre il portafoglio, suscitando sdegno e condanna. Questo fatto evidenzia la mancanza di rispetto e solidarietà in momenti di grande difficoltà.

Sono stati individuati i due sciacalli che hanno rubato il portafogli di Davide Borgione, il 19enne morto a seguito di un incidente in bici a Torino, mentre era a terra in fin di vita. Il papà della vittima: "Come si fa a non pensare di aiutarlo, chiamare i soccorsi. Davvero sono senza parole, impietrito".🔗 Leggi su Fanpage.it

In un episodio di cronaca recente, due individui hanno derubato Davide Borgione, rimasto a terra dopo una caduta dalla bici.

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, a Torino, il 19enne Davide Borgione è deceduto.

