Da Undisputed a Ace Combat i titoli PlayStation Plus di febbraio

A febbraio, gli utenti di PlayStation Plus troveranno una sorpresa tra i giochi offerti. Sony ha annunciato la nuova lineup del mese, che include titoli molto diversi tra loro. Si va da giochi di sport a avventure di azione futuristica. La selezione punta a soddisfare i gusti di tutti, con titoli che promettono ore di divertimento e adrenalina.

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la lineup dei titoli mensili per il mese di febbraio 2026, garantendo una selezione eterogenea che copre diversi generi, dalla simulazione sportiva all'azione sci-fi. Tutte le produzioni indicate saranno riscattabili dagli utenti fino al 2 marzo, permettendo di ampliare la propria libreria digitale con esperienze dal forte impatto tecnico e narrativo. Tra i protagonisti della selezione figura Ace Combat 7: Skies Unknown, capitolo che riporta i giocatori all'interno di cockpit dettagliati per affrontare scontri tattici nei cieli, alternando velivoli reali a prototipi futuristici.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bandai Namco presenta Ace Combat 8: Wings of Theve, un nuovo capitolo della celebre serie che punta a raggiungere un elevato livello di fotorealismo.

Durante i The Game Awards 2025, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della celebre saga di simulazioni di volo.

NEW Playstation Plus Essential Games Coming February 2026

