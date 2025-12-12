Ace Combat 8 | Wings of Theve è stato annunciato per PS5 Xbox e PC

Durante i The Game Awards 2025, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della celebre saga di simulazioni di volo. Disponibile su PS5, Xbox e PC, il gioco promette di portare nuovamente l’esperienza di combattimenti aerei ad alti livelli di realismo e adrenalina.

Il ritorno di Ace Combat è finalmente realtà: Bandai Namco ha annunciato Ace Combat 8: Wings of Theve durante i The Game Awards 2025, sorprendendo fan e addetti ai lavori. Il trailer di debutto ha immediatamente impostato il tono: un mondo in collasso, cieli contesi e un pilota che porta sulle spalle il peso di un simbolo perduto. Previsto per il 2026, il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox Series XS e PC, segnando un nuovo capitolo per una delle serie di combattimenti aerei più longeve e amate. La storia si apre nel luglio 2029. La Federazione di Central Usea è stata sopraffatta dalla fulminea invasione della Repubblica di Sotoa: territori occupati, esercito frantumato, civili in fuga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ace Combat 8: Wings of Theve è stato annunciato per PS5, Xbox e PC

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE Announcement Trailer

