Qualcuno ha trovato un modo per capire cosa si nasconde dietro la censura degli Epstein Files

Il 19 novembre del 2025 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Epstein Files Transparency Act. Si tratta del documento con cui viene chiesta la pubblicazione dei documenti sulle indagini che riguardano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files

Leggi anche: Il Congresso vota sì alla pubblicazione degli Epstein Files: ora la palla passa a Donald Trump

Enormi modifiche nei file di Epstein appena pubblicati

Video Enormi modifiche nei file di Epstein appena pubblicati

