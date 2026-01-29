Da Briosco alla conquista dell’Italia Nasce il ’network del talento’

Da Briosco a tutta Italia, il progetto di Aldo Rotunno e Gilbert Nana prende forma. Dopo aver creato l’Academy Brianza lo scorso ottobre, ora i due imprenditori lanciano un nuovo network dedicato ai talenti. L’obiettivo è far crescere giovani e professionisti, portando le loro idee oltre la Lombardia. Il progetto mira a sviluppare nuove opportunità e a far conoscere i talenti locali su scala nazionale. La strada è già stata tracciata e ora si aspetta di vedere i primi risultati.

Dopo aver dato vita nell'ottobre 2024 all' Academy Brianza, ora Aldo Rotunno e Gilbert Nana lanciano un nuovo progetto. Nasce la " Scuola calcio Gilbert Nana ", un modello per le attività di base di associazioni e società sportive per i ragazzi dai 10 ai 14 anni destinato a espandersi su scala nazionale. Dalla stagione 2026-2027 avrà anche una squadra agonistica. Gilbert Nana, camerunense, incarna il sogno di chi ce l'ha fatta: arrivato in Italia con mezzi di fortuna, attraveso il Sahara, venduto come uno schiavo in Libia, ha sviluppato qui il suo talento per il calcio, diventando figura riconosciuta per competenza tecnica, carisma e vocazione educativa.

