Gino Rocchio il talento romagnolo alla conquista delle quattro ruote

Gino Rocchio, talento emergente proveniente dalla Romagna, si sta affermando nel mondo delle quattro ruote. In un momento decisivo per il settore automobilistico, il suo percorso rappresenta una testimonianza di passione e dedizione. Questi giorni potrebbero segnare una svolta importante per la sua carriera, in attesa di sviluppi che definiranno il suo futuro nel mondo delle competizioni e delle strategie automobilistiche.

Questi sono giorni cruciali nell’ambiente automobilistico, in cui si deciderà il futuro di un grande talento italiano delle quattro ruote. Il romagnolo Gino Rocchio, tre volte campione italiano nei kart, dopo aver fatto delle importanti esperienze in competizioni a livello mondiale, ha infatti deciso di lasciare il mondo dei kart, per approdare alle ’macchine vere’. Gino ha appena compiuto 16 anni e il mese scorso ha primeggiato anche al volante di una monoposto. Il campione di Cesenatico ha debuttato nella Steering Wheel Award 2026, organizzata dalla Wolf Racing Cars, che da anni collabora con Aci Sport nel Campionato Italiano Sport Prototipi (Cisp). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gino Rocchio, il talento romagnolo alla conquista delle quattro ruote Leggi anche: Motori, da Cesenatico alla monoposto: il 15enne Gino Rocchio debutta alla 'Steering Wheel Award' Leggi anche: Gino Rocchio dal kart alla monoposto. Debutto nella Steering Wheel Award 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gino Rocchio, il talento romagnolo alla conquista delle quattro ruote. Gino Rocchio, il talento romagnolo alla conquista delle quattro ruote - Questi sono giorni cruciali nell’ambiente automobilistico, in cui si deciderà il futuro di un grande talento italiano delle quattro ruote. ilrestodelcarlino.it

