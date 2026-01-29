La terza stagione di Cuori torna in tv dal 1° febbraio. Oggi in conferenza stampa sono state svelate le prime anticipazioni, tra novità e temi che spazieranno dalla scienza alla magia, passando per questioni di patriarcato e femminismo. La produzione promette un mix di storie coinvolgenti e riflessioni importanti, pronti a conquistare il pubblico anche questa volta.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Cuori 3, la fiction che ha per protagonisti Pilar Foliati e Matteo Martari è giunta quindi alla terza stagione che sarà ricca di novità e ambientata nel 1974. Possiamo dire che saranno 4 i temi centrali di questa nuova stagione: scienza e magia, patriarcato e femminismo. Due coppie di materie che si contrappongono l’una all’altra. La scienza e l’innovazione sono stati sin dall’inizio uno dei temi fondamentali di Cuori. La storia, infatti, è ambientata in un contesto ospedaliero, in particolare nel reparto di cardiologia. Ma quest’anno c’è una new entry, Giulio Scarpati, che interpreta la magia, o meglio, un sensitivo che non crede molto al potere della scienza, ma più a quello dell’esoterismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuori 3, scienza e magia, patriarcato e femminismo: i temi della nuova stagione | GALLERY

Approfondimenti su Cuori Scienza

Ultime notizie su Cuori Scienza

