La Regione avvia la fase di ascolto con la Call for Ideas, un’iniziativa per raccogliere proposte dal territorio. L’obiettivo è creare un programma culturale che abbia continuità e una visione a lungo termine. Le idee devono arrivare presto, per contribuire a definire le attività dell’anno in corso.

Continuità e visione a lungo termine. Questi gli aspetti centrali su cui punta la Call for Ideas, la manifestazione d’interesse che ha l’obbiettivo di raccogliere le proposte progettuali per supportare la programmazione culturale dell’anno corrente. Metodo introdotto nel 2018 dall’amministrazione per promuovere un sistema basato su partecipazione pubblica e trasparenza, la Call for Ideas quest’anno assume anche un valore strategico inedito. Le proposte selezionate costituiranno l’ossatura programmatica con cui Sarzana si prepara alla sfida di Capitale Italiana della Cultura 2028. Associazioni, fondazioni, enti del terzo settore e operatori culturali hanno tempo fino alle ore 12 del 19 febbraio per avanzare le proprie proposte che, come sottolineato nel bando, si riferiscano preferibilmente "a progettualità strutturali capaci di superare la stagionalità, essere ripetibili negli anni garantendo riconoscibilità all’evento e alla città e di lasciare un’eredità tangibile sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura, al lavoro sul programma. Spazio ai contributi del territorio

Approfondimenti su Cultura Italia

Como Lake Hub è uno spazio dedicato a promuovere innovazione, cultura e sviluppo nel territorio di Como.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cultura Italia

Argomenti discussi: Lavorare nella cultura: offerte di lavoro e posizioni aperte della settimana; Cultura, al lavoro sul programma. Spazio ai contributi del territorio; AUMENTANO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, SERVONO PIU’ RISORSE PER LA PREVENZIONE E I SERVIZI ISPETTIVI. A MODENA SI PUNTA ANCHE AL COINVOLGIMENTI DEGLI STUDENTI PER CREARE CULTURA DELLA SICUREZZA; Lavoro, Capone (Ugl): la sicurezza deve essere al centro dell’agenda del Paese.

CIA Calabria Nord promuove la cultura della sicurezza sul lavoro in agricolturaLa dott.ssa Letizia Canino, funzionario ispettivo INPS Cosenza, ha affrontato in tal senso il tema della sicurezza sul lavoro e della sicurezza sociale, sottolineando come la legalità rappresenti una ... reggiotv.it

'Sicurezza sul lavoro è cultura', sinergia tra Assidal e FaterPromuovere una cultura della sicurezza centrata sulla persona, nei luoghi di vita e di lavoro, a partire da strategie concrete, buone prassi e visioni condivise. Questi gli obiettivi della sinergia ... ansa.it

Sicurezza sul lavoro, «servono controlli e cultura della prevenzione» x.com

#AI per una nuova cultura del lavoro e dell’innovazione: oggi il Segretario Generale #FimCisl Ferdinando Uliano è a Pontecagnano Faiano per partecipare alla giornata di confronto tra imprese ed esperti per approfondire il ruolo trasformativo dell’intelligenz - facebook.com facebook