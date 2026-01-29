Questa mattina a Vestreno una casa è crollata. L’edificio era disabitato e non ci sono feriti. Il rumore ha scosso il paese, seguito da una nuvola di polvere e un blackout improvviso. La gente si è radunata per capire cosa fosse successo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma al momento nessuno è rimasto coinvolto. La zona è stata messa sotto controllo, mentre si cercano le cause del crollo.

Vestreno (Lecco), 29 gennaio 2025 – Il boato, poi la nuvola di polvere che ha avvolto tutto e il black out, come un terremoto. Nel pomeriggio di oggi un vecchio palazzo abbandonato e diroccato ha ceduto di schianto. E' successo nel nucleo storico di Vestreno, località di Valvarrone. Il palazzo era disabitato, come gli altri edifici accanto. L'immobile è franato su se stesso. I detriti hanno invaso anche gli stretti vicoli su cui si affacciava, dove sono piovuti calcinacci, pietre, travi di legno. Sono state travolte pure le linee elettriche aree per l'alimentazione dell'illuminazione pubblica e delle poche case abitate in quella porzione di Vestreno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crolla una casa: paura a Vestreno. L'abitazione era disabilitata, non ci sono feriti tra i residenti

Ad Arezzo, una palazzina di due piani in località Il Matto è crollata nel primo pomeriggio, causando feriti e creando una situazione di emergenza.

Paura a Sestu, crolla il solaio di una casa: illesa la proprietaria 91enneAll’alba di oggi, giovedì 29 gennaio, si è sfiorata la tragedia a Sestu, in via Cagliari, dove il parziale cedimento di un solaio ha seminato il panico tra i residenti. Il crollo ha causato la caduta ... cagliaripad.it

Paura all’alba a Sestu: crolla il solaio di una casa, evacuata una donna di 91 anniUn intervento dei vigili del fuoco per i soccorsi e la messa in sicurezza ha segnato l’inizio della giornata a Sestu, dove all’alba di oggi si è verificato il crollo di un solaio in un’abitazione priv ... vistanet.it

Crolla una casa nel cuore del Cuozzu di Giarratana. FOTO - facebook.com facebook

Crolla il solaio di una casa, 91enne si salva perché è in altra stanza. Abitazione nel Cagliaritano evacuata e strada chiusa al traffico #ANSA x.com