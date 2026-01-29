Crisi abitativa in Sicilia 50mila famiglie in attesa | stanziamenti minimi e assenza di strategie

In Sicilia, molte famiglie vivono nell’incertezza. Almeno 50mila persone aspettano di ricevere un aiuto concreto per trovare una casa. Di queste, 25mila sono in attesa di un alloggio pubblico, mentre oltre 17mila hanno chiesto un contributo affitto per il 2022, che ancora non è arrivato. La situazione resta difficile e senza risposte chiare da parte delle istituzioni.

Tra richieste di alloggi pubblici e contributi affitto, il sostegno reale resta insufficiente. Il Sunia denuncia l’assenza di piani organici e il rischio di perdere fondi europei destinati al diritto all’abitare In Sicilia la casa è un’emergenza quotidiana: almeno 50mila famiglie aspettano un sostegno concreto. Di queste, 25mila attendono un alloggio di edilizia residenziale pubblica sociale, mentre più di 17mila hanno presentato domanda per il contributo affitto relativo al 2022, erogato solo nel 2024. “Il disagio abitativo è evidente, così come l’indifferenza del governo e dell’Ars”, denuncia Giusi Milazzo, segretaria del Sunia Sicilia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Sicilia Casa

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sicilia Casa

Argomenti discussi: Emergenza abitativa a Palermo: positivo incontro in Prefettura tra Sunia e Ufficio di Gabinetto; Emergenza casa a Palermo, Sunia chiede incontro a Sindaco e Prefetto: ''Servono tutela e inclusione, non marginalizzazione''; Ciclone Harry, è stato un disastro, danni per 741 milioni, la Sicilia ne stanzia subito 70, dichiarata emergenza e chiesta a Roma la calamità; Frana Niscemi: Schifani: Servono soluzioni immediate per riaprire la viabilità.

La crisi abitativa in cifre, oltre 40mila sfratti nel 2024I dati raccolti dalla CGIL, basati sulle rilevazioni del ministero dell'Interno presentate agli Ufficiali Giudiziari, confermano una tensione crescente sul mercato delle locazioni in Italia. Nel 2024, ... rainews.it

La casa non può essere un privilegio (specie se sei straniero): i numeri e le cose da fare contro la crisi abitativaSuicidarsi per uno sfratto, vivere nell’angoscia di restare in mezzo a una strada, sentirsi rifiutato perché straniero, accontentarsi di sistemazioni precarie, in nero o in condizioni abitative ... ilfattoquotidiano.it

Negli anni Olbia.it ha raccontato in modo costante e documentato una crisi abitativa profonda, che non nasce oggi ma che nel tempo ha cambiato forma, intensità e protagonisti. facebook

Università, docenti, sicurezza e crisi abitativa, quali sono le criticità in Emilia Romagna Questa sera alle ore 21 il Segretario Generale Cisl Scuola Romagna Alessio Gaudioso, sarà ospite a Talk24 di @Teleromagna (CH14). x.com