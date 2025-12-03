Spread sotto i 70 punti ai minimi dal 2009 | cosa succede a Btp e titoli di Stato Strategie

Con lo spread ai minimi, i gestori scommettono sui Btp a lunga scadenza (20-30 anni), che potrebbero rendere fino al 9%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Spread sotto i 70 punti, ai minimi dal 2009: cosa succede a Btp e titoli di Stato. Strategie

Borsa: l'Europa si consolida. Milano +0,76% con Stellantis. Il gas sotto 28 euro,sale il petrolio. Spread a 70, bene l'euro #ANSA Vai su X

Alle ore 10.22 il FTSEMib guadagnava lo 0,01% a 42.702 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,01%. Lo spread Btp-Bund resta sotto i 75 punti, con il rendimento del Btp decennale che scende sotto il 3,45%. ... leggi l'articolo sulla Gazzett - facebook.com Vai su Facebook

Spread Btp-Bund a 72,7 punti, le opportunità di investimento per i risparmiatori - Rendimenti al 3,43% e rating in crescita: conviene sempre di più investire in Btp ... Segnala quifinanza.it

Spread ai minimi storici, ora l’Italia piace ai mercati: perché conviene investire - Lo spread scende a 74 punti base e il Btp rende meno dell’Oat francese: un segnale di fiducia che riduce i costi e sostiene economia e imprese ... Segnala quifinanza.it

Previsioni spread BTP-Bund, fino a dove può scendere dopo premi rating Italia - Il commento di Generali Asset Management sull'ultimo upgrade del rating dell'Italia arrivato da Moody's. Scrive money.it

Italia, spread può scendere a 70 punti base secondo Generali AM - Nell’ultima settimana, il rendimento dei Treasury statunitensi è diminuito di 10 punti base, arrivando al 4,05%, con tassi reali leggermente più bassi a 1,79%; anche i tassi BE sono scesi, arrivando a ... Riporta wallstreetitalia.com