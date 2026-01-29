Cree Nation community in Quebec on lockdown after two shot dead CBC reports

La comunità Cree di Mistissini in Quebec è in lockdown dopo l’omicidio di due uomini avvenuto ieri. La polizia ha chiuso l’accesso alla zona mentre indaga sull’accaduto. Nessuno può entrare o uscire dalla comunità, che ora è sotto stretta sorveglianza. La gente è sotto shock e si aspetta aggiornamenti sulle cause del doppio omicidio.

WASHINGTON, Jan 29 (Reuters) - The Cree Nation of Mistissini in Quebec was on lockdown Thursday after two men were shot and killed in the community, the Canadian Broadcasting Corporation said, citing a local official. Chief Michael Petawabano, the leader of the Cree community, asked residents to stay inside and keep doors locked, CBC reported. Il capo Michael Petawabano, leader della comunità Cree, ha chiesto ai residenti di rimanere in casa e di tenere le porte chiuse a chiave, ha riferito la CBC.

