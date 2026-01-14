Quebec premier Francois Legault is resigning says La Presse newspaper

Il premier del Quebec, François Legault, ha annunciato tramite La Presse la sua intenzione di dimettersi dopo oltre sette anni in carica. La decisione sarà comunicata ufficialmente mercoledì. Questa scelta segna una svolta importante per la politica della provincia e apre un nuovo capitolo nella gestione amministrativa del Quebec.

OTTAWA, Jan 14 (Reuters) - Quebec premier Francois Legault will announce on Wednesday that he is resigning after more than seven years in office, La Presse newspaper repo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

quebec premier francois legault is resigning says la presse newspaper

© Internazionale.it - Quebec premier Francois Legault is resigning, says La Presse newspaper

