Quebec premier Francois Legault is resigning says La Presse newspaper

Il premier del Quebec, François Legault, ha annunciato tramite La Presse la sua intenzione di dimettersi dopo oltre sette anni in carica. La decisione sarà comunicata ufficialmente mercoledì. Questa scelta segna una svolta importante per la politica della provincia e apre un nuovo capitolo nella gestione amministrativa del Quebec.

OTTAWA, Jan 14 (Reuters) - Quebec premier Francois Legault will announce on Wednesday that he is resigning after more than seven years in office, La Presse newspaper repo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Quebec premier Francois Legault is resigning, says La Presse newspaper Leggi anche: Il papa censurato da France Presse Leggi anche: Marcotulli, omaggio jazz a François Truffaut La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Canada. Elezioni in Québec: secondo mandato per il premier François Legault - Gli elettori del Québec hanno rieletto per un secondo mandato il premier François Legault, noto per i suoi appelli all’identità francese del Québécois. notiziegeopolitiche.net - Originaria di -é--, Laurence St-Germain è una delle grandi protagoniste emergenti dello sci alpino quebecchese. Specialista delle discipline tecniche, lo slalom e lo slalom gigante, si è affermata facebook Il premier canadese Mark Carney in visita ufficiale in Cina per 4 giorni! Prima visita di un capo di governo canadese in 8 anni Xi Jinping offrirà nuove indicazioni strategiche per migliorare le relazioni bilaterali. Un nuovo capitolo nei rapporti sino-can x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.