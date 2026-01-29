Crans-Montana l' erede di orologiai | chi è l' uomo che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti

L’uomo che ha pagato la cauzione a Jacques Moretti non si nasconde più. La notizia, partita da un quotidiano svizzero, svela finalmente l’identità di chi ha messo i soldi per liberare l’indagato. Ora si aspetta solo di capire quali saranno le conseguenze di questa mossa, mentre la vicenda continua a tenere banco in città.

L'uomo che avrebbe pagato la cauzione a Jacques Moretti non è più un mistero. Almeno secondo Blick, quotidiano svizzero che da giorni si occupa della strage di Crans-Montana. Ad aver pagato la somma per far uscire il proprietario del Constellation di galera sarebbe stato un illustre erede di una famiglia di orologiai, una delle più ricche famiglie di orologiai della Svizzera. Inizialmente, la provenienza del denaro non era chiara. Secondo quanto riportato dai media, i 200.000 franchi sarebbero stati versati da un "amico anonimo". Altri 200.000 franchi sarebbero stati depositati a nome di Jessica Moretti, sempre dalla stessa persona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Venerdì scorso Jacques Moretti è uscito dal carcere.

A Crans-Montana, Jacques Moretti è tornato in libertà dopo aver pagato la cauzione.

