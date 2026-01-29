Corrado Augias | A 91 anni sono un testimone del tempo Meloni? Un demonietto Elkann senza strumenti culturali

Corrado Augias, a 91 anni, si racconta senza filtri. Parla di Meloni definendola un demonietto e critica Elkann, che secondo lui non ha gli strumenti culturali per gestire il quotidiano La Repubblica. Racconta anche dell’addio alla Rai, dove pubblicità e politica giocano un ruolo centrale. La sua voce resta forte nel panorama italiano, tra opinioni nette e riflessioni sul presente.

In questa intervista a Fanpage.it, Corrado Augias critica la vendita del quotidiano la Repubblica (“Elkann non ha gli strumenti culturali”), racconta l’addio alla Rai dove contano pubblicità e politica, e definisce La7 “la nuova Rai 3”. E sull'aspettativa di una vita eterna: "Credo nella catena delle generazioni, anche se implica che tra pochissimo dovrò scomparire. È il ciclo della vita".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Corrado Augias Intervista Corrado Augias attacca Meloni: "Mi fa male vedere questo", smentito subito Durante la trasmissione Otto e Mezzo, Corrado Augias ha espresso forti critiche nei confronti del governo Meloni, incentrando il suo intervento sulla gestione della crisi in Ucraina. Corrado Augias contro i cori cattolici: “Sono delle lagne tremende. Il sacro va avvicinato col sacro” Corrado Augias affronta il tema dei cori cattolici, criticandone l’effetto e sottolineando che il sacro deve essere avvicinato con rispetto e delicatezza. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Corrado Augias Intervista Argomenti discussi: Corrado Augias, 91 anni: l’eleganza dell’anacronismo; La Torre di Babele - Trump, un anno di follia?; Corrado Augias e la musica sacra - MiL; Personaggi famosi nati il 26 gennaio: VIP italiani e celebrities internazionali. Augias su Trump: Va contrastato, come tutti i bulli, quando incontra uno tosto si calmaDurante un’intervista a diMartedì condotta da Giovanni Floris, Corrado Augias ha espresso un giudizio molto netto su Donald Trump. la7.it Augias: Meloni non si può dire antifascista, lei dimostra di non esserloDurante il suo intervento a diMartedì, Corrado Augias ha espresso un giudizio netto su Giorgia Meloni, sostenendo che lei non possa definirsi antifascista. Secondo Augias, infatti, dalle sue prese di ... la7.it Tramite un videomessaggio, anche Corrado Augias ha annunciato che voterà no al referendum sulla giustizia. “Voterò no per due ragioni. Perché la divisione in due della magistratura non risolve nemmeno uno dei tanti problemi che gravano su uno dei poteri facebook L’intervista di Corrado Augias a Julio Velasco questa sera alle 21.15 “Mettere la metafora sportiva come metafora della vita è sbagliato. Assolutamente sbagliato. La vita non è un campionato, è un’altra cosa" #latorredibabele x.com

