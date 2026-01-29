Corrado Augias | A 91 anni sono un testimone del tempo Meloni? Un demonietto Elkann senza strumenti culturali

Corrado Augias, a 91 anni, si racconta senza filtri. Parla di Meloni definendola un demonietto e critica Elkann, che secondo lui non ha gli strumenti culturali per gestire il quotidiano La Repubblica. Racconta anche dell’addio alla Rai, dove pubblicità e politica giocano un ruolo centrale. La sua voce resta forte nel panorama italiano, tra opinioni nette e riflessioni sul presente.

In questa intervista a Fanpage.it, Corrado Augias critica la vendita del quotidiano la Repubblica (“Elkann non ha gli strumenti culturali”), racconta l’addio alla Rai dove contano pubblicità e politica, e definisce La7 “la nuova Rai 3”. E sull'aspettativa di una vita eterna: "Credo nella catena delle generazioni, anche se implica che tra pochissimo dovrò scomparire. È il ciclo della vita".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

