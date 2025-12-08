Corrado Augias attacca Meloni | Mi fa male vedere questo smentito subito

Liberoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Otto e Mezzo, Corrado Augias ha espresso forti critiche nei confronti del governo Meloni, incentrando il suo intervento sulla gestione della crisi in Ucraina. Il dibattito si è acceso tra opinioni contrastanti, con attenzione particolare alle trattative tra Stati Uniti, Zelensky e le strategie italiane nel contesto del conflitto con la Russia.

A Otto e Mezzo ci si dà un gran da fare per attaccare il governo Meloni. Al centro del dibattito c'è la guerra in Ucraina e le trattative tra Usa e Zelensky per trovare una quadra per fermare il conflitto con la Russia. Di fatto la tesi che viene esposta da Corrado Augias, ospite in studio, è piuttosto critica contro la premier: "Meloni sta giocando da equilibrista sulle due sponde dell'Atlantico e tenere insieme le due cose adesso è impossibile. Nel Novecento la nostra storia e il nostro posizionamento è stato controverso e spesso questo ci è costato la derisione, anche dopo la Seconda Guerra mondiale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

