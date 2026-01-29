Convinta a sposare un cugino e picchiata dai suoceri se non cucinavo bene il calvario di una 19enne a Torino

Una giovane marocchina di 25 anni ha vissuto un vero calvario per oltre un anno a Torino. La ragazza, che si era opposta a sposare un cugino e aveva rifiutato di cucinare come volevano i suoceri, ha subito violenze e minacce. La sua storia emerge oggi, dopo aver trovato il coraggio di parlare.

Il terribile calvario che avrebbe subito per oltre un anno una giovane ragazza marocchina, oggi 25enne, dopo nozze combinate. In primo grado condanna a quattro anni per ex marito e suoceri che però negano ogni cosa in appello.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Torino Calvario Melito di Napoli, 19enne investe i suoceri: arrestato dai Carabinieri A Melito di Napoli, un giovane di 19 anni ha investito i suoceri durante una lite legata all'affidamento della figlia, avvenuta fuori dalla caserma dei Carabinieri. “No Meloni Day”, studenti in piazza in tutta Italia “per una scuola più giusta”: tensioni a Bologna e Torino Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Calvario Argomenti discussi: Raspadori, un esordio da sogno: L’Atalanta è stata la mia prima scelta. Secondo quanto riporta La Repubblica, Matteo Tramoni avrebbe detto sì al Palermo. Il trequartista sarebbe intenzionato a lasciare Pisa, e convinto a sposare il progetto rosanero anche per la presenza di Pippo Inzaghi in panchina, con cui ha ottenuto la prom - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.