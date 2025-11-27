Meloni accetta il faccia a faccia con Schlein ad Atreju | Ma ci deve essere anche Conte
La premier in un post su Fb annuncia: «Non spetta a me decidere chi è il leader dell'opposizione». L'anno scorso la segretaria del Pd aveva rifiutato di partecipare alla manifestazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
