Consorzi di bonifica via libera al disegno di legge di riordino

La giunta regionale siciliana ha dato il via libera al nuovo disegno di legge che riorganizza i consorzi di bonifica sull’isola. Ora il testo passerà in Parlamento e si attende che venga approvato, con l’obiettivo di semplificare le procedure e migliorare l’efficienza degli interventi. La riforma riguarda soprattutto la gestione delle risorse e le modalità di intervento nei territori.

Via libera della giunta regionale al disegno di legge che ridisegna l'assetto dei consorzi di bonifica in Sicilia. Il governo guidato da Renato Schifani ha approvato il ddl che prevede la messa in liquidazione dei tredici consorzi attualmente esistenti e la nascita di quattro nuovi organismi territoriali. I nuovi consorzi opereranno nei comprensori Sicilia Nord Orientale, Sicilia Nord Occidentale, Sicilia Sud Orientale e Sicilia Sud Occidentale, accorpando gli ambiti territoriali degli enti soppressi. L'obiettivo dichiarato della riforma è semplificare il sistema, migliorare la gestione della risorsa idrica e superare criticità che si trascinano da decenni.

