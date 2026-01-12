Disegno di legge grandi insediamenti Amirante | Bene il via libera del Cal
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha approvato il disegno di legge regionale dedicato alla disciplina urbanistica dei grandi insediamenti logistici. Questa decisione rappresenta un passo importante nel quadro delle politiche territoriali, con l’obiettivo di regolamentare efficacemente lo sviluppo di queste infrastrutture. La Regione esprime soddisfazione per il via libera, ritenendo che il provvedimento favorisca un equilibrio tra crescita economica e tutela del territorio.
“C'è grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Cal del disegno di legge regionale sulla disciplina urbanistica degli insediamenti logistici approvato nei giorni scorsi in via preliminare dalla Giunta. Con questa misura vogliamo assicurare che le iniziative private vengano portate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
