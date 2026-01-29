Consorzi di bonifica via libera al ddl per il riordino | legge attesa da più di 30anni

Oggi la giunta regionale ha dato il via libera al disegno di legge sul riordino dei consorzi di bonifica. Dopo più di 30 anni, si tratta di una legge attesa che potrebbe cambiare molto nel settore. Ora il testo passa in Parlamento, e le modifiche potrebbero arrivare nei prossimi mesi. La decisione arriva in un momento di tensione tra gli agricoltori e le istituzioni.

Il governo regionale, oggi nella riunione di giunta, ha approvato il disegno di legge sul riordino dei consorzi di bonifica. Punto essenziale del documento è la messa in liquidazione dei tredici consorzi ad oggi esistenti e la costituzione di quattro nuovi organismi che insisteranno nei.

