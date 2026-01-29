Consegna al finto carabiniere tutto il suo oro e anche la bilancia per pesarlo | 90enne derubata

Una donna di 90 anni è stata raggirata da un finto carabiniere. L’uomo si è presentato a casa sua e le ha chiesto di consegnare tutto il suo oro, anche la bilancia per pesarlo. La signora ha consegnato gioielli e monete, pensando di aiutare le forze dell’ordine. È l’ultima truffa messa a segno in città, che si ripete spesso ai danni di anziani.

«C'è stato un furto in una gioielleria, dobbiamo controllare il suo oro». Così l'ennesima truffa ai danni di anziani è andata a segno in città. Tutto inizia intorno all'ora di pranzo di lunedì 26 gennaio, quando una novantenne che abita in una piccola villetta a Sant'Antonio ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come carabiniere. La persona dall'altra capo del telefono ha quindi chiesto all'anziana se poteva raccogliere i suoi gioielli per effettuare un controllo curato in caserma poiché si sarebbe verificato un furto ingente in una nota gioielleria del centro città.

