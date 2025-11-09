Conferenza stampa Gallo post Inter U23 Vicenza | Rimasti in 10 contro la squadra peggiore ma abbiamo fatto una partita straordinaria

Inter News 24 Conferenza stampa Gallo post Inter U23 Vicenza: le parole del tecnico della squadra veneta dopo il successo in Serie C. La conferenza stampa di Fabio Gallo, allenatore del Vicenza, dopo la vittoria contro l’Inter U23. ANALISI – « Abbiamo fatto una partita straordinaria, abbiamo vinto meritatamente, non mi ricordo un tiro in porta dell’Inter. Abbiamo subito un rigore giustamente, perchè c’è stato un fallo ed è giusta l’espulsione, su questo nulla da eccepire. La squadra ha continuato a giocare, ha dato dimostrazione di essere concreta, organizzata, abbiamo sfruttato una delle occasioni che abbiamo avuto pur rimanendo in 10 ». 🔗 Leggi su Internews24.com

